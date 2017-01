Aquário Aquário 21 de janeiro a 20 de fevereiro O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ ... Dezembro de 2016 o coloca em uma posição soberana para ter controle sobre seu destino. O sextil do Sol com seu signo durante as três primeiras semanas do mês, ligado àquele de Vênus e Marte em seu signo, despertará uma poderosa necessidade de ação, assim como de tomadas de decisão e de consciência, que permitirão que você dê um passo gigante na direção de seus objetivos mais essenciais. O trânsito de Vênus em seu signo, a partir do dia 8 de Dezembro, vai instalar uma clima afetivo favorável para oficializar um relacionamento ou fazer um encontro positivamente marcante. É hora de demonstrar ousadia para ir em frente em todos os domínios. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro trará uma necessidade de ação que estimulará seu metabolismo, que evolui na direção da renovação. Você terá mais tônus muscular, é o mês ideal para retomar uma atividade esportiva e acabar com o sedentarismo!

Áries Áries 23 de março a 20 de Abril O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 se anuncia intenso em sua vida profissional e seu desenrolar durante as três primeiras semanas do mês. O trígono do Sol associado ao de Mercúrio fará com que você viva situações que facilitarão sua ascensão por conta da combatividade, da ousadia e da eficiência de suas ações. Cabe a você encontrar a fronteira entre a coragem e a imprudência! O trânsito de Marte em quincôncio com seu signo, a partir do dia 20 de Dezembro, suscitará uma necessidade de descanso e de afastamento de tudo aquilo que parece ser importante. Algumas horas de descanso à noite não é pedir muito, trata-se de separar sua vida social de seu lar a fim de relaxar plenamente e acabar com as tensões que interesses contrários causam em sua vida profissional. Você terá facilidade para sair deste tipo de situação e encontrar soluções, principalmente depois da passagem de Vênus, que se posicionará em sextil cm seu signo no dia 8 de Dezembro.

Câncer Câncer 21 de junho a 21 de julho O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 se anuncia ativo e destacará sua necessidade de segurança. Para isso, você não hesitará em reorganizar seu modo de vida para dedicar mais tempo a sua vida relacional. Os influxos do Sol estarão em quincôncio com seu signo. Mercúrio transita na Constelação de Capricórnio no dia 3 de Dezembro e forma uma oposição com seu signo. Assim, sua vida sentimental será vivida com mais leveza e aspectos lúdicos do que no mês passado. Você terá mais tempo para vivê-los, aperfeiçoá-los e mantê-los. Uma libertação de sua afetividade em direção a uma expressão mais verdadeira e mais próxima de seus sentimentos verá a luz do dia com espontaneidade. O trânsito de Vênus em Aquário, a partir do dia 8 de Dezembro, o expõe a uma paixão intensa, uma atração repentina ou uma nova paixão em relação à cultura. Seja o que for, você vai descobrir uma nova vitalidade e um entusiasmo que terão o mérito de reconectá-lo com sua criatividade.

Capricórnio Capricórnio 22 de dezembro a 20 de janeiro O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 o incitará a se dedicar a tudo aquilo que deve ser concluído agora. O trânsito do Sol em sua Casa XII simbólica segue até o dia 22 de Dezembro e lhe confere uma tenacidade particular para resolver tudo aquilo que atrapalha seu caminho. Também não lhe faltarão possibilidades de trocas construtivas para guiar suas ações e apoios externos. O trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro terá tendência a deixá-lo distraído em sua vida sentimental, pode faltar atenção e receptividade em relação ao seu parceiro, que pode fazer esta observação da maneira dele. Isso revela uma necessidade de fuga, de mais independência na vida cotidiana. Será positivo passar mais tempo sozinho do que o de costume para recomeçar com o pé direito, o que será destacado a partir do dia 23 de Dezembro. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro pede algumas mudanças.

Escorpião Escorpião 23 de outubro a 21 de novembro O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 o levará a fazer um grande balanço de sua vida financeira e material. O trânsito do Sol em sua Casa II simbólica o leva a vislumbrar mudanças em seus projetos, uma grande necessidade de deixar sua marca (no senso literal e figurado), de concretizar alguma coisa duradoura. O trânsito de Vênus em Aquário, a partir do dia 8 de Dezembro, permite que você tome uma distância de sua natureza emocional profunda, o que deixa mais espaço para a observação objetiva dos fatos em seu entorno. Sua vida sentimental será marcada por mais racionalidade, pode ser que sua libido fique um pouco morna durante as três primeiras semanas do mês, mas isso trará vantagem para uma afetividade mais profunda e para os valores de conivência e cumplicidade com seu parceiro. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 o expõe à fatia nervosa, descanse regularmente.

Gêmeos Gêmeos 21 de maio a 20 de junho O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 será principalmente focado em sua vida relacional. Ela estará ligada a mudanças profundas que agitarão seus costumes, mas que trarão mais otimismo, combatividade e leveza para sua vida. Ao ajudar seu entorno, você se desenvolverá e este processo fará com que você entre em uma espiral positiva, pois haverá reconhecimento. Mercúrio transita em Capricórnio no dia 3 de Dezembro e cria um quincôncio com seu Sol natal, o que permitirá que você ganhe objetividade em relação às situações mais complexa com as quais terá que lidar. Isso o ajudará a encontrar soluções com mais facilidade, mesmo que você precise fazer algumas concessões. O trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro o expõe positivamente a encontros, que, nos domínios sentimental e amical, terão repercussões positivas e o ajudarão a se desenvolver de acordo com o que você é

Leão Leão 22 de julho a 22 de agosto O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 se anuncia rico em oportunidades de novos encontros e descobertas no sentido amplo. O clima instaurado pelo Sol em trígono com seu signo até o dia 22 de Dezembro e associado ao trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro, que se posicionará em trígono com Júpiter em Libra, o levará a viver situações que desenvolverão sua sociabilidade natural e ampliarão as trocas de ideias, o que aumentará seu otimismo natural com mais tranquilidade. Seus valores, suas virtudes e suas paixões estão destacadas, não faltarão oportunidades de diálogo, o que vai enriquecer seu cotidiano e ajudá-lo com os aspectos não materiais da vida. Marte em oposição com seu setor até o dia 19 de Dezembro lhe dará dores de cabeça com algumas pessoas que parecerão querer lhe contradizer. Mas suas observações podem levá-lo a tomadas de consciência que farão com que você evolua mais rapidamente do que poderia imaginar.

Libra Libra 23 de setembro a 22 de outubro O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 trará uma excelente onda de sorte no plano dos diálogos, principalmente em sua vida social e amical. O trânsito de Sol em sextil com seu signo até o dia 22 de Dezembro ativará os efeitos de Júpiter em conjunção com seu signo e trará mais equilíbrio e carisma para seu ambiente. As viagens também são facilitadas, principalmente se você tiver uma atividade profissional comercial. O trânsito de Vênus, seu planeta regente, em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro harmonizará sua vida amorosa e trará mais tranquilidade naas trocas e os diálogos frutíferos são favorecidos. É o momento certo para declarar seu amor, oficializar um relacionamento, criar um ninho a dois. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro dá um empurrão para que você evolua em direção ao seu desenvolvimento. Aproveite para progredir, pois, a partir do dia 22 de Dezembro, haverá barreiras que deverão ser superadas com delicadeza e paciência.

Peixes Peixes 21 de fevereiro a 20 de março O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 será sinônimo de fuga em relação ao cotidiano. O trânsito do Sol em quadratura com o seu setor e em um signo de Fogo colocará seu espírito em terrenos que permitirão a distância dos aspectos práticos de sua vida. Isso o exporá a momentos de distração e de esquecimentos de todos os tipos. É preciso se esforçar para prestar atenção, principalmente em relação aos seus documentos, suas chaves e tudo que pode ser importante. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro o exporá a uma fragilidade no plano enérgico. Evite mergulhar demais em trabalhos intelectuais ou fazer esforço por muito tempo sem pausas, mais do que nunca. O trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro formará um trígono com Júpiter, o que anuncia uma renovação sentimental das mais inesperadas, que vai se desenrolar no quadro de sua vida social. Uma amizade que se transforma em amor, um amigo que lhe apresenta uma pessoa muito atraente, sua metade que realiza seus desejos mais profundos, um ótimo programa para este fim de ano!

Sagitário Sagitário 22 de novembro a 21 de dezembro O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 será em ritmo acelerado. Você terá grande facilidade para trabalhar com boa vontade, ardor e resolução. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro criará um sextil com seu signo e lhe dará uma energia considerável no plano mental, o que pode fazer com que você supere muitos obstáculos em sua vida profissional. Você vai de vento em popa, você está no período ideal para operações de grande envergadura em todos os domínios. O trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro fará com que você entre em um período no plano sentimental no qual não lhe faltará sucesso. Você pode ficar sem tempo até o Natal por conta de suas atividades externas e sua vida íntima. As relações se esclarecem em sua união, é mais fácil conseguir compreensão sem forçar as coisas, sem procurar controlá-las. Sua expressão ganha pertinência, o que será a força de seu poder de persuasão.

Touro Touro 21 de abril a 20 de maio O MÊS DE DEZEMBRO PARA VOCÊ... Dezembro de 2016 o reconectará com o que há de mais autêntico em termos de valores. Você vai viver situações que despertarão mais do que o de costume seus desejos mais profundos. É o momento ideal para fazer um grande balanço em relação aos acontecimentos deste ano, você semeou muito e, agora, resta estender as mãos para algumas pessoas de seu entorno. Mercúrio transita na Constelação de Capricórnio no dia 3 de Dezembro e vai criar um trígono com seu setor, o que provocará situaçãos nas quais você se sentirá inspirado a fazê-lo por uma boa causa. O trânsito de Vênus em Aquário a partir do dia 8 de Dezembro terá tendência a afastá-lo de alguns aspectos de sua vida sentimental. Entre muitas e poucas aproximações e reconciliações com o parceiro, será necessário encontrar um equilíbrio. Marte na Constelação de Aquário até o dia 19 de Dezembro lhe trará uma bela oportunidade profissional.